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В Кемерове состоялся показ коллекции одежды от Faberlic

27 Фев. 2017, 17:42
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Новую коллекцию одежды для женщин, мужчин и детей представила компания Faberlic. Показ модных вещей состоялся в столице Кузбасса. Были представлены модели не только итальянских и французских дизайнеров. В каталоге теперь можно найти и наряды от российского модельера Валентина Юдашкина.

Над созданием собственной коллекции «Дольче вито» в переводе с итальянского счастливая жизнь компания фаберлик работала больше года. С помощью стильных нарядов дизайнеры попытались передать романтику и весеннее настроение. Лёгкие платья с манжетами на рукавах и воздушные блузки, особый шарм придаёт кружево в рисунках, это изюменка сезона.

Эдуард Кукушкин топ-лидер компании Faberlic: «Весна на самом деле очень замечательное время года, одно из самых любимых времён года. Ведь именно весной жизнь становится немного счастливее».

Отдельную коллекцию для Faberlic создал российский дизайнер Валентин Юдашкин. Показ моделей состоялся в Кузбассе впервые. Преобладающий цвет фактурных тканей розовый, красный и чёрный. Эти наряды подойдут как для офиса, так и для романтичной прогулки.

Мария Холодняк директор по продажам Сибирского региона компании Faberlic: «Высокая мода она теперь доступна абсолютно всем, и она не такая вычурная, а она очень изящная элегантная, романтичная».

Порадует женщин нижнее бельё итальянских и французских дизайнеров, юбилейную коллекцию назвали «Флорадж» - это сочетание фактуры и комфорта.  Faberlic - настоящая красота и стиль жизни. 



Тэги: Faberlic, мода, Валентин Юдашкин
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