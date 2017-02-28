В Кемерове продолжается строительство «Верхнего бульвара»

Проводы зимы в Кемерове совпали с новым этапом в развитии одного из самых молодых и современных микрорайонов. Сегодня компания «Програнд» приступила к строительству второй очереди домов на Верхнем Бульваре. Почему там не только комфортно жить, но и весело проводить время знает Андрей Данилов.



На улице снег, ветер, а компания «Програнд» чётко и плану идёт к намеченной цели. Использование современных технологий в строительстве позволяет быстро и качественно возводить дома на «Верхнем бульваре» практически в любую погоду. Причём, учитывая пожелания горожан. Эта четырёхподъездная многоэтажка будет из кирпича с высокими потолками и панорамными окнами.

Андрей Калинин, генеральный директор компании «Програнд»: «Мы назвали дом учёных. Почему так назвали. Потому что те вот люди, которые активно проявляли свою заботу младшему поколению, обучали, старались воспитывать это поколение, мы решили для них сделать скидку. Всегда это самая минимальная будет стоимость за квадратный метр и все соответственно преимущества при покупке».

В общей сложности на «Верхнем бульваре» построят 8 домов. Первые два уже сданы и в них обживаются новосёлы. Скоро начнётся строительство детского сада.

Алёна Таранда, жительница микрорайона «Верхний бульвар»: «Качество квартир шикарное, планировки очень просторные!»

Игорь Ильичёв, житель микрорайона «Верхний бульвар»: «Стены, полы всё ровное, всё шикарно поддаётся ремонту».

Микрорайон «Верхний бульвар» только строится, но он уже становится местом притяжения горожан. Второй год подряд строительная площадка, по сути, превращается, в творческую с играми и забавами для жителей.

«Програнд» сдержал обещание и снова совместно с сельскохозяйственным институтом организовал праздник Масленицы. На народные гуляния собрались не только жители «Верхнего бульвара», но и других районов города. Около 3.000 человек. Праздничная площадка, контактный зоопарк, сквер, стадион. Чтобы насладиться этим достаточно просто выйти во двор. Это то, что делает жителей «Верхнего бульвара» одной семьёй, в которой в ближайшие 2 года ожидается серьёзное пополнение.