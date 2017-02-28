В Кузбассе готовятся к половодью

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Сегодня в Кемерове состоится заседание областной комиссии по подготовке к паводку. В режиме видеоконференции в совещании примут участие руководители территорий, спасатели, представители страховых организаций. Обсудят, какие дополнительные меры нужно принять, чтобы жители не стали заложниками большой воды. В отдалённые посёлки, такие как Ортон, Майзас уже завезли продукты и медикаменты. Ледовые переправы закрыли. По прогнозам синоптиков ледоход начнётся раньше обычного. Подробнее к этой теме мы вернёмся в следующих выпусках.



