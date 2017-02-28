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На кузбасскую «Гонку Героев» приедут участники Москвы и Санкт-Петербурга

28 Фев. 2017, 15:46
22 просмотра

На сегодняшний день количество зарегистрированных участников «Гонки", которая состоится в Шерегеше 11 марта, уже превышает 500 человек.  Участвовать в зимнем всероссийском забеге с препятствиями, который впервые пройдет за Уралом, собираются жители Новосибирской и Томской областей, Красноярского, Алтайского краёв, Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно, кузбассовцы.  Организаторы уже готовят уникальную 6-километровую трассу с 30 препятствиями, при создании будут использованы снег и лёд. 

Впервые в истории проекта стартовать отважные будут с вершины горы Зелёная, куда их доставит подъёмник канатной дороги сектора Е. На кону -  350 тысяч рублей. Кроме главного приза, можно получить туры в Шерегеш и другие подарки от партнеров масштабного мероприятия, которое во всей красе покажет ГТРК «Кузбасс». Напомню, наша телерадиокомпания получила эксклюзивные права на телетрансляцию «Гонки героев»



Тэги: Кузбасс, Шерегеш, Гонка Героев
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