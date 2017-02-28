В Кемерове студенческим семьям вручили социальное пособие

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В Кемерове студенческим семьям, у которых появился малыш, вручают единовременное социальное пособие. 38 пар получат по 20 тысяч рублей. Судя по ценам в магазинах, на эти деньги вполне можно купить кроватку, коляску или запас памперсов на 6 месяцев. В Кузбассе акция проходит с 2005 года, За это время помощь получили почти 2 тысячи молодых родителей. Наша съмочная группа встретилась с кемеровчанами Ниязбакиевыми (их сегодня тоже пригласили в администрацию). Кстати у них благодаря поддержке властей совсем недавно решился и жилищный вопрос.





