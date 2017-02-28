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В Кузбассе проверят места эвакуации населения

28 Фев. 2017, 16:38
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Сегодня представители областной комиссии по подготовке к паводку готовятся отправиться в командировку. Через несколько часов они разъедутся по городам и районам области, чтобы проверить места эвакуации населения. В этом году специалисты с большой тревогой ждут таяния снегов. Таких обильных осадков в регионе не было почти полвека. По прогнозам синоптиков ледоход начнётся раньше обычного.

В отдаленные поселки уже  завезены медикаменты и продукты. Жители частного сектора  поднимают запасы из погребов. Одиноким пенсионерам помогают волонтёры. 


Тэги: Кузбасс, паводок, эвакуация
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