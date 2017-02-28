Спасатели Кузбасса провели учения по ликвидации ДТП

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Сотрудники МЧС сегодня выясняли, кто правильнее действует при ликвидации последствий ДТП. Участники должны быстро приехать на место происшествия, с помощью гидравлического оборудования снять крышу автомобиля и правильно извлечь пострадавшего из машины. Сделать это необходимо правильно и главное быстро. Ведь зачастую даже от нескольких секунд зависит жизнь человека. Соревнования стали еще и учениями: спасатели со всей области могли поделиться опытом.



