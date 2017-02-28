В Кемерове обсуждают проблему бродячих собак

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«Бездомные животные: проблемы и пути их решения». Сегодня в Кемерове участники расширенной комиссии по вопросам экологии обсудят: какую опасность представляют бродячие собаки, нужна ли областная программа по гуманному регулированию их численности.

В Кемерове есть несколько приютов, где на пожертвования горожан содержатся собаки и кошки. В одном из них , в сентябре прошлого года при пожаре погибло 120 животных, по одной из версий это был поджог. Трагедия всколыхнула общественное мнение. Возможно новый закон поможет решить сложную ситуацию. У волонтеров, на это счет своя четкая позиция. По телефону мы связались с директором благотворительного фонда Оксаной Воронцовой.

Оксана Воронцова директор благотворительного фонда: «Если рассматривать вопрос проблемы и решение, то проблема отсутствие закона о домашних животных, ответственности хозяев и решение - принятие решениея закона о домашних животных. Причина в том что мы сами плодим размножаем а потом выкидываем животных на улицу».



