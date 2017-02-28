Кузбассовцы не смогут скачать и посмотреть бесплатно фильмы в интернете

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Российские законодатели хотят официально запретить в интернете выдачу ссылок по запросам «скачать» и «смотреть бесплатно». Предполагается, что эти меры помогут в борьбе с пиратством и нелегальным скачиванием кинопродукции.

По сообщению газеты «Известия», в этом году представители киноиндустрии планируют усилить борьбу с пиратством в интернете. Благодаря новой версии антипиратского закона, процедура блокировки нелегальных ресурсов и их «зеркал» в РФ упростится.



