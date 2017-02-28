Кемеровские учёные прокомментировали приход весны

Зима завершается, и хотя принято считать, что настоящая (не календарная) весна в Сибири начинается только в апреле, приметы скорого пробуждения и расцвета природы уже повсюду. Следы скорой весны сегодня обнаружили в сосновом бору юные натуралисты. Зайцы начали петлять на снегу узоры свадебных танцев. Солнце припекает совсем не по-зимнему и птицы во весь голос поют песню скорому теплу.

Юрий Манаков, доктор биологических наук: «С этого момента, он называется «предвесенье», нарастает птичий гам. И сейчас, когда вы выйдете из квартиры на улицу, рано, часов в 7-8, вы услышите эту разноголосицу. Поют синицы, снегири, домовые воробьишки чирикают, вороны каркают, трещат сороки... Они первыми нам об этом говорят. Весна пришла! Они первыми чувствуют, что идет перемена. Что барометр природы пошел на тепло».

Уже набухли почки у вербы. Она первая из всех растений распустит свои пушистые цветы, по народным приметам будет это за неделю до пасхи, в начале апреля. А пока мир растений еще в зимней дрёме. В лесу появляются другие следы приближения весны.

Костя Булатов, юный натуралист: «Следов очень много заячьих…много бегают зайцев, наступила весна, они вылазят, начинают бегать по полю искать еды и пару».

Настя Чернова, юный натуралист: «Много синиц, зайцы шубу поменяли, скоро поменяют, и солнце стало теплее, ярче стало».

Весна – пора любви. Даже вне обычной среды обитания животные чувствуют смену времен года. Звери и птицы создают пары и начинают обустраивать гнезда. Природа готовится к обновлению. На завтра синоптики прогнозируют метели с последующим понижением дневных температур. Но зима злится напрасно, ее пора прошла. Весна неизбежна.