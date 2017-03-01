Перед паводком кузбассовцы спасают овощи из погребов

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Сегодня среда, традиционный кузбасский день чистоты. На уборку городов и поселков уже вышли тысячи жителей области. Минувшей ночью зима на прощанье подкинула работы в виде свежей порции снега. Осинниковцы, не дожидаясь активного таяния, заблаговременно готовятся к половодью. Как показала многолетняя практика, именно превентивные мероприятия помогают избежать тяжелых последствий половодья. Сейчас жители домов, попадающих в зону возможного подтопления, вывозят из дворов снег и поднимают овощи из погребов. Рассказывает Юлия Макулова.



