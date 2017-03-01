Кузбассовцев предупреждают о землетрясениях

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Землятресение мощностью 4 балла накануне произошло на юго-востоке республики Алтай. Другой подземный толчок был зафиксирован на западе Бурятии, на границе с Тывой. Его магнитуда составила 4,6 балла. Все кузбасские сейсмостанции работают в штатном режиме.

Как правильно действовать при угрозе землетрясения, вы можете узнать из специальной памятки для населения. Она доступна на сайте регионального МЧС, а получить ее в бумажном виде можно в администрации вашего города или района



