В Киселёвске прошло заседание совета по национальным вопросам

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В Киселёвске состоялось очередное заседание совета по национальным вопросам при главе города. Повод для встречи особый. Сегодня главы диаспор собрались в связи с 10-летием их совместной деятельности. Обычно они встречаются, чтобы обсудить важные городские события, наметить планы взаимодействия, решить актуальные вопросы, которые касаются людей разных народностей и национальностей, проживающих в городе. Глава Киселевска Сергей Лаврентьев поблагодарил членов совета за плодотворное сотрудничество и налаживание межконфессиональных связей.



