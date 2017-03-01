В Кемерове после ремонта открылся бассейн для малышей

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Осьминожки приглашают в гости. В областной больнице скорой медицинской помощи имени Михаила Подгорбунского после ремонта открылся бассейн для грудничков. Здесь поменяли систему очистки воды и обустроили площадку для занятий лечебной физкультурой. Центр здоровья – особое место в больнице. Женщины с детьми приходят сюда по направлению врача, чтобы укрепить иммунитет. С малышами занимаются с самого маленького возраста. В дополнение к плаванию детки могут пройти и курс массажа. После таких занятий в тёплой воде укрепляются мышцы спины, ножек, восстанавливается психологическое состояние, улучшается настроение. Во время подводного плавания у малюток увеличивается объём лёгких, утверждают врачи.



