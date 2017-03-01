Стало известно, где стартуют участники кузбасской «Гонки Героев»

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От желающих стать героем нет отбоя! На сегодняшний день количество зарегистрированных участников «Гонки", которая состоится в Шерегеше 11 марта, уже превышает 500 человек. Участвовать в зимнем всероссийском забеге с препятствиями, который впервые пройдет за Уралом, собираются жители Новосибирской и Томской областей, Красноярского, Алтайского краёв, Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно, кузбассовцы.

Организаторы уже готовят уникальную 6-километровую трассу с 30 препятствиями, при создании будут использованы снег и лёд. Впервые в истории проекта стартовать отважные будут с вершины горы Зелёная, куда их доставит подъёмник канатной дороги сектора Е. На кону - 350 тысяч рублей. Кроме главного приза, можно получить туры в Шерегеш и другие подарки от партнеров масштабного мероприятия, которое во всей красе покажет ГТРК «Кузбасс». Напомню, наша телерадиокомпания получила эксклюзивные права на телетрансляцию «Гонки героев»







