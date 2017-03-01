Сегодня в Кемерове разрушат снежный городок

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Центр Кемерова сегодня попрощается с зимней атрибутикой. Специалисты подрядной организации ночью демонтируют снежный городок на площади Советов.

Как сообщили в администрации города, снежный городок уберут из-за того, что в городе установилась тёплая погода. Начнут работы с ликвидации ледовых композиций, затем 2 марта специалисты демонтируют каток, горки и лабиринт.

Главный символ Нового года – праздничную ёлку вместе с лайт-боксами убрали с площади ещё в феврале.



