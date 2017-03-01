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Кемеровский Кола-мэн попал в шоу «Вечерний Ургант»

1 Мар. 2017, 16:39
527 просмотров

Иван Ургант в эфире своего шоу на «Первом канале» показал «тонкий момент» встречи весны с зимой через фотографию известного кемеровчанина.

По традиции на ноутбуке ведущего располагается фотография, через которую Иван доносит до зрителей тему программы, или отдельной её части. В эфире, посвящённом началу весны, такой фотографией стало изображение кемеровского Кола-мэна, стоящего в летней одежде в холодное время года.

В своей манере ведущий подкрепил фото язвительным комментарием: «То есть весна как бы совсем близко, она уже переходит дорогу. По позе непонятно, помнит ли она, куда пошла».



Тэги: Кемерово, Кола-мэн, Иван Ургант, Вечерний Ургант
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