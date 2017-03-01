Жаловаться на машины-подснежники кузбассовцы могут на телевидение

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Тысячи кузбассовцев с лопатами в руках помогают коммунальщикам и дорожникам, так сегодня в Кемерове нескучный субботник устроили студенты, превратив его в весёлый квест. А в Юрге предприниматели и промышленники выделили тяжёлую технику для вывоза снега из частного сектора.

Но сегодня есть и те, кто наборот мешает дорожным и коммунальным службам. Огромной проблемой стали так называемые "подснежники". Накануне мы показали материал о брошенных на дорогах и во дворах автомобилях. Реакция не заставила себя долго ждать. Так буквально сразу после эфира на проспекте Октябрьский в Кемерове начали откапывать одну из машин, ставшей героиней нашего сюжета. Но работы еще много, поэтому "Снежный дозор" ГТРК "Кузбасс", работавший всю зиму, меняет свой формат! Теперь мы принимаем сигналы от жителей о таких "подснежниках".

И вот один из новых адресов - Кемерово, проспект Ленина, 55 Б. Этот автомобиль стоит уже здесь несколько лет и хозяина до сих пор не нашли! Сотрудники ГАИ неоднократно интересовались брошенной машиной, которая мало того, что занимает парковочное место, так и еще мешает очистке двора не только зимой, но и летом. Более того, местные жители не исключают, что транспортное средство также может представлять опасность или скрывать следы давно забытого преступления.



