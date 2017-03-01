Житель Кемерова пожаловался депутату Госдумы на водителей, превративших двор в проезжую часть

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Кемеровчане против водителей. Жители Ленинского района пытаются решить проблему сквозных дворов. Дело в том, что водители, пытаясь миновать пробки, превратили двор по проспекту Октябрьский, 64 Б в сплошую проезжую часть. Тротуаров нет, пешеходам приходится практически уворачиваться от машин. А час пик совпадает со временем, когда детей забирают из детских садов и заканчиваются школьные занятия.

За помощью жители обратились к депутату Государственной думы Антону Горелкину. Сегодня он лично выехал на место. По словам депутата, выход один - сделать двор не сквозным, закрыть проезд с одной стороны — дорожным знаком, шлагбаумом или барьером.

Антон Горелкин, депутат Государственной думы РФ: «Пешеходных дорожек практически нет и дети вынуждены идти по дороге через сквозной двор, где проезжают в час пик сотни машин. Очень плохо, что это угрожает безопасности наших детей».

Депутат Государственной Думы взял ситуацию под личный контроль и пообещал что будет решать эту проблему совместно с городскими властями.



