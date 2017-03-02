54 просмотра

Сегодня в Кузбассе обсуждают случаи схода снега, пострадали и люди, и машины. В Шерегеше на голову итальянского туриста с крыши гостиницы сошла небольшая лавина. Иностранца полностью засыпало снегом. Когда его откопали, оказалось, что снежная масса сломала гостю несколько пальцев. А в Кемерове на припаркованные машины под тяжестью снега рухнул навес автосервиса. К счастью, никто из водителей не пострадал, а вот автомобили теперь придется долго восстанавливать. Наша съемочная группа выехала на место, мы вернёмся к этой теме в следующих выпусках.



