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В Кемерове на припаркованные машины под тяжестью снега рухнул навес

2 Мар. 2017, 12:27
54 просмотра

Сегодня в Кузбассе  обсуждают случаи схода снега,  пострадали и люди, и машины. В Шерегеше на голову итальянского туриста с крыши гостиницы сошла небольшая лавина. Иностранца полностью засыпало снегом. Когда его откопали, оказалось, что снежная масса сломала гостю несколько пальцев. А в Кемерове на припаркованные машины под тяжестью снега рухнул навес автосервиса. К счастью, никто из водителей не пострадал, а вот автомобили теперь придется долго восстанавливать. Наша съемочная группа выехала на место, мы вернёмся к этой теме в следующих выпусках. 


Тэги: Кемерово, снег
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