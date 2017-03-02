В Кузбассе проверяют соблюдение правил перевозки детей

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«Юный пассажир» это название спецоперации, которую сегодня проводят сотрудники Госавтоинспекции. В Прокопьевске на проспекте Строителей инспекторы устроили массовую проверку водителей, они решили проверить, как взрослые перевозят своих чад, согласно правилам дорожного движения это они должны делать в специальных удерживающих устройствах.

Как показала статистика, большинство водителей к безопасности своих детей относятся со всей серьёзностью. Однако, есть и нарушители, таких за пару часов набралось пять человек, всем им выписали штраф, он составляет 3 тысячи рублей.



