В Кемерове открылся городской экологический форум

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В «Зелёную гостиную» пригласили кемеровских школьников. В центре дополнительного образования открылся городской экологический форум. На пяти площадках юноши и девушки с экологами решают, как сделать окружающую среду чище. Напомню, 2017-й в России объявлен годом экологии. Почва, воздух и вода – чистый город навсегда. Это не пустые слова для участников форума. Они регулярно собирают использованные батарейки, очищают прибрежные зоны от бытового мусора, из использованных материалов изготавливают разные изделия. Животные в городе, чистые руки – это лишь часть тем которые экологи обсуждают сегодня.



