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В Кузбассе прошёл марафон в честь воинов-интернационалистов

2 Мар. 2017, 14:46
29 просмотров

Марафон в честь воинов-интернационалистов состоялся в посёлке Плотниково Промышленновского района.  Лыжный пробег в память погибших в горячих точках совершили воспитанники местного казачьего военно – патриотического клуба. Дистанция внушительная 22 километра, но этим парням трудности не страшны. В патриотическом клубе старшеклассников готовят к службе в армии, воспитывают у них духовно – нравственные идеалы. Лыжную гонку возглавил директор школы, также на старт вышли школьники, ветераны боевых действий в Афганистане и курсанты кадетского корпуса МЧС. 

Лыжников страховали на снегоходах. Всю гонку за марафонцами следовал школьный автобус с медицинским работником и педагогом по технике безопасности. Перед стартом православных благословил местный священник. После забега участники совершили заупокойную литию в память о погибших воинах-интернационалистах.  


Тэги: Кузбасс, лыжный марафон, Плотниково
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