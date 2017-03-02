В Кузбассе прошла гонка по зимнему дрифту

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Семёрка обошла японцев. Автолюбители и профессионалы опробовали трассу на реке Камысла в посёлке Промышленный. Здесь прошёл турнир по зимнему дрифту. В соревнованиях участвовал 21 пилот, за руль сели как местные гонщики, так и гости из разных городов Кузбасса. Особенно зрелищной получилась гонка парных заездов. Баллы судьи насчитывали за техничность, скорость, чёткое выполнение заданий. Победители получили грамоты, денежные призы и кубки. Отмечу, в числе призёров в основном были хозяева отечественных автомобилей.



