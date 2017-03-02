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Кузбасс готовится к «Гонке Героев»

2 Мар. 2017, 15:27
49 просмотров

Кузбасс готовится к "Гонке Героев". Напомню, 11 марта в Шерегеше состоится первая за Уралом зимняя эстафета на выживание. В секторе "Е" горы Зеленая уже практически готова трасса с препятствиями. Мы покажем самые эмоциональные, трагичные и триумфальные  моменты этого незабываемого зрелища. ГТРК «Кузбасс» получила эксклюзивные права на трансляцию «Гонки Героев». Так же мы призываем участников, а их кстати, уже зарегистрированно около тысячи,  брать камеры GoPro. Съемки наши режиссеры будут  включать в трансляцию. За лучшие  кадры - специальный приз! какой? узнаете 11 марта, на секторе "Е" горы Зелёная.

 


Тэги: Шерегеш, Гонка Героев
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