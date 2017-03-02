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В Центральном районе Кемерова появится полмиллиона цветов

2 Мар. 2017, 17:19
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Сальвия,  бархатцы,  цинерария,  колеусы  и  агерантум  превратятся  в  птиц  и  зверей  в  скверах  областного  центра.  Кемерово  уже  готовит  новый  зелёный  наряд  и  проектирует  дизайн  клумб.  Весной  в  кузбасской  столице  появится  больше  35  тысяч  тюльпанов, на  их  смену  придут  растительные  панно,  посвящённые  70-летию  Дня  Шахтёра  и   Году  экологии.   

Только  в  Центральном  районе  планируется  высадить полмиллиона  цветов.  На  клумбах  по  улице  Весенней  создадут  узор,  напоминающий  перья  Жар-птицы.  Пёстрый  ягодный  орнамент  из  саженцев  появится  на  Орджоникидзе.  Клумбы  на  театральной  площади  украсит  экспозиция  планетарного  масштаба.


Тэги: Кемерово, цветы
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