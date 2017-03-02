В Центральном районе Кемерова появится полмиллиона цветов

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Сальвия, бархатцы, цинерария, колеусы и агерантум превратятся в птиц и зверей в скверах областного центра. Кемерово уже готовит новый зелёный наряд и проектирует дизайн клумб. Весной в кузбасской столице появится больше 35 тысяч тюльпанов, на их смену придут растительные панно, посвящённые 70-летию Дня Шахтёра и Году экологии.

Только в Центральном районе планируется высадить полмиллиона цветов. На клумбах по улице Весенней создадут узор, напоминающий перья Жар-птицы. Пёстрый ягодный орнамент из саженцев появится на Орджоникидзе. Клумбы на театральной площади украсит экспозиция планетарного масштаба.



