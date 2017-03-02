В Кузбассе похолодает до -17

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Кузбасские синоптики дали прогноз на ближайшие дни. По сообщению гидрометцентра в пятницу в регионе сохранятся небольшие осадки в виде снега, а температура днём будет держаться в пределах 0,-5°С, по югу до +5°С. А вот в ночные часы похолодает до -5,-10°С, в отдельных районах до -17°С.

При этом выходные дни обещают быть тёплыми и солнечными, в субботу столбик термометра поднимется до отметки 0,+5°С местами -5°С, а в ночь понизится до -4,-9°С, местами до -15°С.

В последний день недели температура в Кузбассе повысится до +2,+7°С, местами понизится до -3°С. Ночью похолодает до -2,-7°С, местами до -12°С.



