В Кемерове ищут владельца здания, с которого на шесть машин рухнула снежная глыба

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Сегодня в Кемерове выясняют, кому принадлежит здание, с которого накануне вечером рухнула снежная глыба.

Сразу 6 машин оказались под завалом. К счастью, обошлось без жертв. Под тяжестью не выдержал металлический навес и вся масса полетела на автомобили, припаркованные возле сервисного центра. Сейчас полицейские устанавливают собственника. По словам сотрудников организаций, расположенных рядом с автоцентром, разрушенный козырёк принадлежит фирме "Фрост", директор некто Дмитрий. Мы связались с ним по телефону, но он бросил трубку.



