В Сети появился клип о кузбасской «Гонке Героев»

1 просмотр

Продолжается подготовка к грандиозной «Гонке Героев» в Шерегеше, на пройдёт 11 марта в Шерегеше на горе в секторе Е на горе Зелёная.

Участвовать в зимнем всероссийском забеге с препятствиями, который впервые пройдет за Уралом, собираются жители Новосибирской и Томской областей, Красноярского, Алтайского краёв, Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно, кузбассовцы. Организаторы готовят уникальную 6-километровую трассу с 30 препятствиями.

Впервые в истории проекта участники стартуют с вершины горы Зелёная, куда их доставит подъёмник канатной дороги сектора Е. Все желающие смогут принять участие в забеге как в формате массового старта, так и в чемпионате «Гонки Героев», где на кону будут стоять 350 тысяч рублей.

Эксклюзивные права на телепоказ получила ГТРК "Кузбасс". За лучшие кадры - специальный приз. Пока же предлагаем посмотреть ролик, подготовленный нашей творческой группой.



