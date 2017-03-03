Кемеровчанам предлагают одежду с 90% скидкой

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Единственный в Кузбассе крупнейший магазин одежды и аксессуаров из Европы, секонд-хенд «Мегахенд» за 4 месяца работы в областном центре стал мега популярным. Здесь найдется много фирменной одежды и изделий ручной работы.

Постоянные клиенты уже привыкли, что КАЖДЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ В СУББОТУ ассортимент обновляется на 100%. С третьего дня продаж – начинается грандиозный ценопад. Скидка сначала 10%, потом 20% и на 14-ый день продаж достигает 90 %. И снова - по кругу. Например, пальто за 1500 рублей в ДЕНЬ 90% СКИДКИ стоит всего 150 РУБЛЕЙ, шейный платок и вовсе 15-20 рублей. К предстоящим праздникам «Мегахенд» приготовил приятный сюрприз.

Юлия Петрова, продавец: в честь 8 марта мы дарим дополнительную скидку 5% к скидке дня. Приглашаем вас за покупками!

На площади в 1.400 квадратных метров ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ЕВРОПЕЙСКГО КАЧЕСТВА ПО ПРИЕМЛЕММЫМ ЦЕНАМ. «Мегахенд» открыт ежедневно с 10 до 20 часов в третьем Променаде на Ленина 59-а. В дни 90 % скидки - с 10 до 16. Успевайте!



