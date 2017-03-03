Тяжёлые грузовики окажутся вне закона в Новокузнецке

Коммунальщики Новокузнецка пытаются сберечь дорожное полотно в весенний период.

Чтобы сохранить дороги в период возникновения плохих климатических условий, в городе временно ограничат движения тяжеловесного транспорта, сообщает управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Несмотря на введённые меры, которые будут действовать с 10 апреля по 9 мая, в некоторых случаях организациям можно будет перевозить тяжёлые грузы, для этого им нужно будет получить специальное разрешение.