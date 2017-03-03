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В Кемерове за 400 миллионов капитально отремонтируют участок бульвара Строителей

3 Мар. 2017, 14:36
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Почти миллиард рублей на создание комфортной городской среды. По соглашению Амана Тулеева с Минстроем регион получит почти 652 млн федеральных средств, софинансирование из областного бюджета превысит 241 млн рублей. Основная часть средств пойдёт на благоустройство дворов, также будут приводить в порядок скверы и общественные места отдыха. Субсидии распределят между 16-ю муниципалитетами. 

К примеру, Кемерово получит 400 миллионов: капитально отремонтируют участок бульвара Строителей от проспекта Ленина до Химиков. Также на крупные суммы могут рассчитывать Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол, Калтан, Прокопьевск, Тайга, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Киселёвск, Осинники, Мыски, Яшкино. Территории опережающего социально-экономического развития Анжеро-Судженск и Юрга.  


Тэги: Кемерово, капитальный ремонт, бульвар Строителей, благоустройство
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