Заключённым Кузбасса рассказали о вреде «миксов»

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Антинаркотический кинолекторий за решёткой. Полицейские встретились с заключенными в одной из кемеровских колоний, рассказали о вреде употребления запрещенных веществ, в частности – «миксов», которые в последнее время получили большую популярность в молодежной среде. Осуждённым напомнили, какую ответственность несет человек за приобретение, хранение, производство и сбыт наркотиков. Главная цель – убедить после освобождения встать на путь исправления.



