Сказку «Алиса в стране чудес» перевели на шорский язык (видео)

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«Земля чудесная, где Алиса ходила». Так с шорского буквально переводится знаменитая сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Впервые в истории известная книга английского автора издана на языке коренного народа Кузбасса. С инициативой перевести «Алису» на исчезающие языки Сибири выступил и специалист в системах письменности мира и поклонник Кэрролла Майкл Эверсон. Необычную идею поддержала художник и поэтесса из Междуреченска Любовь Арбачакова.



