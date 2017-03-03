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Жительница Кузбасса отметила 90 лет

3 Мар. 2017, 15:57
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90-й день рождения сегодня отмечает Евдокия Родькина из села Борисово. Она  родилась в многодетной семье. После окончания семи классов пошла работать: дояркой,  почтальоном и даже трактористкой.Вместе с мужем воспитала 5-ых детей. Награждена почетными званиями «Труженик тыла» и «Ветеран труда». Однако ее главная награда - любовь большой семьи. У бабушки Дуси - 12 внуков и 17 правнуков. По традиции имениннице вручили поздравительную открытку от президента, единовременную адресную помощь от областных властей, и теплое одеяло от главы района.

 


Тэги: Кузбасс, долгожители
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