Жительница Кузбасса отметила 90 лет

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90-й день рождения сегодня отмечает Евдокия Родькина из села Борисово. Она родилась в многодетной семье. После окончания семи классов пошла работать: дояркой, почтальоном и даже трактористкой.Вместе с мужем воспитала 5-ых детей. Награждена почетными званиями «Труженик тыла» и «Ветеран труда». Однако ее главная награда - любовь большой семьи. У бабушки Дуси - 12 внуков и 17 правнуков. По традиции имениннице вручили поздравительную открытку от президента, единовременную адресную помощь от областных властей, и теплое одеяло от главы района.



