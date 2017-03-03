В Кузбассе закрыли точку по продаже опасной шаурмы

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В очередном ларьке с шаурмой надзорные органы выявили массу нарушений. В ходе проверки точки на улице Зыряновской, 84 сотрудники Роспотребнадзора установили, что повар там не следил за чистотой и качеством продуктов и посуды. В ларьке не было условий для качественной обработки посуды и разделочного инвентаря. Также хозяева не смогли предъявить проверяющим необходимую документацию.

Чтобы избежать развития инфекционных заболеваний и отравлений у новокузнечан «шаурму» временно закрыли, обозначив срок на устранение нарушений в 90 суток.



