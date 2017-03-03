В Новокузнецке обсудили вопросы трудоустройства для людей с ограниченными возможностями

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Вопросы доступности профобразования для людей с ограниченными возможностями сегодня обсуждают в Новокузнецке. Бывшим студентам-инвалидам помогают в составлении резюме и его размещении на специальных сайтах. Также их уже обучают методам самопрезентации и правилам поведения на собеседовании. Программа поддержки людей с ограниченными возможностями в Кузбассе действует уже давно. В прошлом году получили консультации по открытию бизнеса 116 инвалидов, 6 человек организовали собственное дело.



