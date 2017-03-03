Стало известно, во сколько обойдётся подготовка Кемерова к 100-летию

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Илья Середюк рассказал о подготовке Кемерова к 100-летнему юбилею, которое будет отмечаться в 2018 году. По словам концепция праздника разделена на несколько направлений: Кемерово - город новых возможностей, удобный для жизни, современный экономический, культурный и образовательный центр России.

По плану мероприятий, приуроченных к празднику, в течение 2016-2018 годов будут проводиться торжественные, информационно-рекламные, издательские, просветительские, историко-культурные, спортивные акции.

Также в рамках подготовки города к празднику комплексно застроят территории Ботанического сада, будут построены 10 новых парков и скверов в разных районах города, специалисты отремонтируют дорожные покрытия на 32 участках улиц, в Кемерове обновят парк дорожной техники, выполнят реконструкцию бульвара строителей и проведут ремонт дворовых территорий.

На реализацию всех намеченных планов будет направлено около 2,6 миллиарда рублей.



