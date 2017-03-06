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Спасатели помогли кемеровчанину поднять с пола грузную маму

6 Мар. 2017, 11:14
74 просмотра

На прошлой неделе специалисты кемеровской службы спасения выехали на помощь мужчине, который попросил помочь ему поднять с пола маму. Кемеровчанин сообщил, что женщина парализована, а из-за её избыточного веса он не может справиться один.  

На место вызова прибыл экипаж спасателей, специалисты помогли мужчине поднять и уложить его маму на кровать. По сообщению МБУ «Кемеровская служба спасения», медицинская помощь женщине не потребовалась.

Всего за прошлую неделю спасатели 81 раз выезжали на помощь горожанам.



Тэги: Спасатели, Кемерово
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