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Торговый парк «Сотка» приглашает кемеровчан за покупками к 8 марта

6 Мар. 2017, 12:35
36 просмотров

Торговый  парк  «Сотка»  поздравляет  всех  женщин  с  8  Марта  и  приглашает  за  приятными  и  полезными  покупками.  Готовитесь  к  дачному  сезону?  -  Любимые  кемеровчанами  «Дачка – садовод»  и  «Успех»  приготовили  всё  необходимое  для  огородников  и  ценителей  жизни  на  природе.  Здесь  же «Посуда-центр»  и  «Фикс-прайс».

Захотелось  натуральных  витаминов?  На  «Сотке» -  изобилие  свежих  фруктов,  овощей  и  зелени  по  низким  ценам. 

Кроме  того,  в  торговом  парке  «Сотка»  открылась  новая  «Поляна», здесь  всё  по  оптовым  ценам.  Сахар  по  цене  -  всего  37.90!  Самое  время  запасать  для  варенья  на  лето.  Масло  подсолнечное  в  Поляне  -  49.90.  Яйцо  первой  категории  10  штук  -  39.90.  Великолепный  рыбный  базар!  А  также  -  собственная  пекарня: всегда  горячий  хлеб  и  булочки.

Оптово-розничный  парк  «Сотка» -  это  огромное  количество  выгодных  предложений.   Вы  найдете  здесь  и  подарки,  и  угощение,  и  самые  незаменимые  в  хозяйстве вещи.  


Тэги: на правах рекламы, Сотка
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