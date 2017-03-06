Торговый парк «Сотка» приглашает кемеровчан за покупками к 8 марта

36 просмотров

Торговый парк «Сотка» поздравляет всех женщин с 8 Марта и приглашает за приятными и полезными покупками. Готовитесь к дачному сезону? - Любимые кемеровчанами «Дачка – садовод» и «Успех» приготовили всё необходимое для огородников и ценителей жизни на природе. Здесь же «Посуда-центр» и «Фикс-прайс».

Захотелось натуральных витаминов? На «Сотке» - изобилие свежих фруктов, овощей и зелени по низким ценам.

Кроме того, в торговом парке «Сотка» открылась новая «Поляна», здесь всё по оптовым ценам. Сахар по цене - всего 37.90! Самое время запасать для варенья на лето. Масло подсолнечное в Поляне - 49.90. Яйцо первой категории 10 штук - 39.90. Великолепный рыбный базар! А также - собственная пекарня: всегда горячий хлеб и булочки.

Оптово-розничный парк «Сотка» - это огромное количество выгодных предложений. Вы найдете здесь и подарки, и угощение, и самые незаменимые в хозяйстве вещи.



