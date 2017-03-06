Ярмарка верхней одежды «Всё по 3500» представляет весеннюю коллекцию

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На ярмарке верхней одежды «Всё по 3500» новая весенняя коллекция. Более трёх тысяч моделей плащей и курток. Короткие и удлинённые, молодёжные и классические. Размеры с 42 до 70-го. И что немаловажно: вся палитра этой весны ориентирована на позитив. Конечно, цвет можно подобрать абсолютно любой, но в тренде, по-прежнему, нежные пастельные тона. И абсолютно всё - по 3500!!!

Здесь можно одеть всю семью. И сделать подарок к празднику. Поднять настроение с такой покупкой легко. А в гардеробе появится обновка: легкая, теплая и жизнеутверждающая. Все изделия отличного качества и фабричного производства. И они будут радовать много лет.

Ярмарка верхней одежды «Всё по 3500» работает без выходных с 10 утра до восьми вечера в Кемерове на бульваре Строителей,29 и в Новокузнецке на улице Тольятти,44.



