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Ярмарка верхней одежды «Всё по 3500» представляет весеннюю коллекцию

6 Мар. 2017, 12:41
59 просмотров

На  ярмарке  верхней  одежды  «Всё  по  3500»  новая  весенняя  коллекция.  Более  трёх  тысяч  моделей  плащей  и  курток.  Короткие  и  удлинённые, молодёжные  и  классические.  Размеры  с  42  до  70-го.  И  что  немаловажно:   вся  палитра  этой  весны  ориентирована  на  позитив.  Конечно,  цвет  можно  подобрать  абсолютно  любой, но  в  тренде,  по-прежнему,  нежные  пастельные  тона.  И  абсолютно  всё  -  по  3500!!!

Здесь  можно  одеть  всю  семью.  И  сделать  подарок  к  празднику.  Поднять  настроение  с  такой  покупкой  легко.  А  в  гардеробе  появится  обновка:  легкая,  теплая  и  жизнеутверждающая.  Все  изделия  отличного  качества  и  фабричного  производства.  И  они  будут  радовать  много  лет.

Ярмарка  верхней  одежды  «Всё  по  3500»  работает  без  выходных  с  10  утра  до  восьми  вечера  в  Кемерове  на  бульваре  Строителей,29  и  в  Новокузнецке  на  улице  Тольятти,44.          

      

 


Тэги: Всё по 3500, на правах рекламы
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