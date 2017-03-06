Стало известно, где в Кузбассе ожидается самый сильный паводок

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По словам спасателей паводковая ситуация в этом году будет непростой. Анализируя данные прошлых лет специалисты делают выводы, что в случае неблагоприятного сценария, сложнее всего придется югу области. В зону возможного подтопления попадают несколько крупных территорий области. В зоне риска находятся населенные пункты Междуреченского, Мысковского, Таштагольского, Новокузнецкого, Беловского, Калтанского, Мариинского и Кемеровского районов. Отметим, это порядка 18 тысяч человек.



