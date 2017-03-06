Синоптики Кузбасса дали прогноз на неделю(видео)

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Паводок в этом году может начаться раньше. Март обещает быть теплым, уверяют синоптики. Уже на этой неделе по Югу области, который обычно одним из первых попадает в зону подотопления, ожидаются плюсовые температуры - от 2х до семи градусов На Севере области прохладнее - до 0 градусов. А вот в четверг Кузбасс накроет холодный фронт. Сейчас с нами на связи по телефону сотрудник кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова. Наталья! Чем нам грозит приход холодного фронта?



