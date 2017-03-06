Около «Ленты» в Кемерове магазинная тележка помяла машину

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Безумные гонки на парковке у гипермаркета в Кемерове. Опасное развлечение придумала для себя компания молодых людей. Прицепив к легковушке тележку из магазина, они катались по стоянке. И хотя гонщик был в шлеме, он всерьёз рисковал своим здоровьем, а может быть даже жизнью. Забава закончилась тем, что на полном ходу он выпал из магазинного транспортного средства. Пострадал и автомобиль, на котором осталась вмятина от столкновения с тележкой.



