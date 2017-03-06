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Кемеровчанку терроризируют 6 питбулей соседки

6 Мар. 2017, 15:57
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В редакцию сайта «Вести Кузбасс» обратилась жительница Кемерова, которая опасается за жизнь своего ребёнка.

По словам Марии, их новая соседка держит у себя дома 6 собак бойцовской породы. Особенность многоквартирного дома по ул. Каменской Центрального района в том, что там у каждого из жильцов есть придомовые территории, разделённые небольшими заборами. Именно там любительница питбулей без намордников и поводков выгуливает собак. Ситуацию усугубляет и то, что и без того маленький забор становится лёгким препятствием для псов благодаря сугробам, по которым можно легко его перепрыгнуть.  

«У меня проживает ребенок возрастом 2 года, 9 месяцев, он со мной сидит дома и мы боимся лишний раз его покинуть. Элементарно не можем из-за собак появляющихся внезапно, сходить за углём, отопить квартиру, приходится идти вдвоём, один наблюдает по сторонам, другой нагребает уголь» - сообщила Мария.  


Тэги: Собака, Кемерово
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