Синоптики прокомментировали кемеровский «Сайлент Хилл»

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Утром 6 марта кемеровчан удивил и даже напугал густой туман, окутавший город. Водители отметили, что из-за видимости, составлявшей 50 метров, было очень сложно ехать. В Кемеровском Гидрометцентре рассказали о природе кемеровской мглы.

- То, что мы можем наблюдать сегодня в городе, это не смог или дымка, это туман. Его образованию способствовала повышенная влажность, перепады температур, а также безветренная погода, - сообщила «Газете Кемерова представитель пресс-службы Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

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Фото: Регион42



