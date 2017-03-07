Дороги Кемерова сковал мартовский гололёд

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Весна набирает обороты, но сегодняшнее утро стало самым морозным с начала марта. Тем не менее этот месяц по прогнозу синоптиков будет тёплым, а значит паводок может начаться раньше обычного. Особенно на юге области, где дневная температура может повышаться до семи и даже десяти градусов, а ночью сохраняются заморозки.

Соответственно, утром - гололёд, лужи превращаются в каток.

- Собираясь на работу, не забудьте коньки,- шутили сегодня утром кемеровчане и выкладывали в сеть весьма красноречивые фото и видео. Такому идеальному льду могли позавидовать даже фигуристы, а вот пешеходам и автомобилистам пришлось не сладко. Тем временем, дорожники в круглосуточном режиме ведут подсыпку, разбрасывая на дороги и тротуары по 800 тонн специальной смеси.



