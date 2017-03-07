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Дороги Кемерова сковал мартовский гололёд

7 Мар. 2017, 12:31
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Весна набирает обороты, но сегодняшнее утро стало самым морозным с начала марта. Тем не менее этот месяц по прогнозу синоптиков будет тёплым, а значит паводок может начаться раньше обычного. Особенно на юге области,   где дневная температура  может повышаться до семи и даже десяти градусов,   а  ночью сохраняются  заморозки.  

Соответственно, утром - гололёд, лужи превращаются в каток. 

- Собираясь на работу, не забудьте коньки,- шутили сегодня утром кемеровчане  и выкладывали в сеть весьма красноречивые фото и видео.  Такому идеальному  льду  могли позавидовать даже  фигуристы, а вот пешеходам и автомобилистам пришлось не сладко. Тем временем, дорожники в круглосуточном режиме ведут подсыпку, разбрасывая на дороги и тротуары  по 800 тонн  специальной  смеси.   


Тэги: Кузбасс, март, каток, гололёд
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