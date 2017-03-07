Ветеран ГТРК «Кузбасс» Нелли Захарова отметила 80-летний юбилей

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Ветеран ГТРК «Кузбасс» Нелли Захарова отметила юбилей, ей исполнилось 80 лет. Это событие мы не могли оставить без внимания и пригласили именинницу на студию. Нелли Ивановна помнит, как ещё девчонкой поднималась на строящуюся телевышку, тогда телевидение в буквальном смысле вскружило голову. На ГТРК она отработала 44 года сначала техником, а затем режиссёром в детской и молодёжной редакции «Микрофон для всех». В девяностых была постановщиком клипов группы «Свободная земля», ансамбля «Скоморохи». Захарова - первый режиссёр всем известной программы «Под знаком зодиака».



