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Ветеран ГТРК «Кузбасс» Нелли Захарова отметила 80-летний юбилей

7 Мар. 2017, 12:45
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Ветеран ГТРК «Кузбасс» Нелли Захарова отметила юбилей, ей исполнилось 80 лет. Это событие мы не могли оставить без внимания и пригласили именинницу  на студию. Нелли Ивановна помнит, как ещё девчонкой поднималась на строящуюся телевышку, тогда телевидение в буквальном смысле вскружило голову. На ГТРК она  отработала 44 года сначала техником, а затем режиссёром в детской и молодёжной редакции «Микрофон для всех». В девяностых была постановщиком клипов группы «Свободная земля», ансамбля «Скоморохи». Захарова - первый  режиссёр всем известной программы «Под знаком зодиака». 


Тэги: ветеран ГТРК, Нелли Захарова
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