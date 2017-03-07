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В Госжилинспекции Кузбасса прокомментировали изменения в оплате ЖКУ

7 Мар. 2017, 15:02
69 просмотров

Услуги ЖКХ в Кузбассе не подорожали, но сегодня одна из самых обсуждаемых тем в регионе - увеличение сумм в счётах за «коммуналку», которое "ощутили" на своём кошельке некоторые жители области. К нам в редакцию звонят телезрители, не понимающие откуда взялись доначисления.  

В управляющих компаниях никто не мог дать жильцам чётких разъяснений, мы тоже попытались выяснить у коммунальщиков причины. Но в ответ на наши вопросы, лишь молчание и попытка спастись бегством. Чтобы всё-таки прояснить ситуацию с квартплатой, мы обратились в Государственную жилищную инспекцию Кемеровской области, где перерасчет объяснили ежегодной корректировкой платежей за тепло. 


 


Тэги: Кузбасс, Ирина Гайденко, ЖКХ
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