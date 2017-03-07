«НТВ плюс» начинает вещание в стандарте сверхвысокой чёткости

Компания «НТВ плюс» первым из спутниковых операторов начинает вещание в стандарте сверхвысокой чёткости. Новый сигнал смогут получать абоненты на всей территории России, в том числе в Сибири и Кемеровской области. О развитии спутникового ТВ шла речь на конференции «НТВ плюс».

«НТВ плюс» самый первый платный оператор спутникового телевидения, на рынке больше двадцати лет. В одной тарелке абсолютно все жанры. Телеканалы федерального значения с часовыми поясами будут транслироваться по сибирскому времени, плюс 4 часа. Базовый пакет уже в марте станет в полтора раза больше, увеличившись до ста тридцати двух каналов. Именно НТВ плюс первой предложило в России телеканалы, в том числе спортивные в форматах HD, а затем 3D. Надёжность и технологичность - главные моменты в работе. Наступивший год вновь станет прорывным.

Сергей Ставропольцев, советник генерального директора НТВ-плюс: «Мы первыми по всей стране запускаем. Три сразу телеканала в формате сверхвысокой чёткости, это так называемые ультра HD или 4К. Все качественные услуги, все качественные картинки весь спектр телеканалов можно смотреть в любой точке, там, на сопке в тайге, тундре то чего никогда не может позволить кабель».

Это мировой телеканал о моде, музыкальный и канал, который действительно порадует глаз. Виды городов и пейзажи с высоты птичьего полёта, такая картинка не оставит равнодушным даже самого взыскательного телезрителя. НТВ больше телевидения – больше плюсов.



